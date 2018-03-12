Бывший сотрудник прокуратуры Карелии стал участником скандала об изнасиловании

Экс-начальник отдела кадров прокуратуры Карелии Сергей Симоненко стал участником скандала об изнасиловании двух женщин в Калининграде, сообщают СМИ.

С 2016 года Сергей Симоненко является заместителем руководителя службы судебных приставов по Калининградской области. 10 марта калининградское издание klops.ru опубликовало любопытную информацию о том, что местный судебный пристав подозревается в изнасиловании двух женщин-подчиненных во время корпоративного праздника по случаю Международного женского дня.

Инцидент произошел в здании регионального управления службы судебных приставов.

"Сотрудница позвонила в полицию и сообщила, что ее изнасиловал коллега. Прибывшая на место оперативная группа застала мужчину в тот момент, когда он совершал противоправные действия уже с другой жертвой – сотрудницей управления", - сообщается в информации.

Что произошло дальше, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".