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Новости. Происшествия
17:30, 12 Марта 2018

Бывший сотрудник прокуратуры Карелии стал участником скандала об изнасиловании

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Экс-начальник отдела кадров прокуратуры Карелии Сергей Симоненко стал участником скандала об изнасиловании двух женщин в Калининграде, сообщают СМИ.

С 2016 года Сергей Симоненко является заместителем руководителя службы судебных приставов по Калининградской области. 10 марта калининградское издание klops.ru опубликовало любопытную информацию о том, что местный судебный пристав подозревается в изнасиловании двух женщин-подчиненных во время корпоративного праздника по случаю Международного женского дня.

Инцидент произошел в здании регионального управления службы судебных приставов.

"Сотрудница позвонила в полицию и сообщила, что ее изнасиловал коллега. Прибывшая на место оперативная группа застала мужчину в тот момент, когда он совершал противоправные действия уже с другой жертвой – сотрудницей управления", - сообщается в информации.

Что произошло дальше, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2018-03-12 18:59:36
Это полиция долго ехала или сексуальный маньяк - пристав?
Уже со второй...
Мизантроп
2018-03-12 17:39:54
Хороша проверка на профнепригодность, хе-хе-хе... Парфен, колись, ты внедрял? )))))
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