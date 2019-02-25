Бывший сожитель украл у петрозаводчанки драгоценности

Мужчина украл 2 золотых кольца, когда съезжал от петрозаводчанки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 31-летняя жительница микрорайона Голиковка. Она сообщила, что из ее квартиры похищены два золотых кольца стоимостью более 6 тысяч рублей.

Сотруднии полиции установили подозреваемого, бывшего сожителя потерпевшей. По версии следствия, мужчина совершил кражу, когда съезжал с квартиры заявительницы.

Вместе со своими вещами он забрал украшения, которые впоследствии сбыл за 3 тысячи рублей. Вырученные деньги он потратил на спиртное.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.