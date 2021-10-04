Бывший универмаг «Карелия-Маркет» переоборудовали под площадки для разных видов спорта

В минувшие выходные в Петрозаводске открылись четыре оборудованных спортивных зала.

Как сообщили в администрации города, новые площадки будет предназначены для занятий тхэквондо, боксом, каратэ, танцами, фитнесом и йогой. Они разместились на втором этаже универмага «Карелия Маркет».

Общая площадь помещений — более 1400 кв. м. позволит проводить здесь не только тренировки, но и соревнования.

Появление спортивных площадок стало вторым этапом переоборудования помещений торгового комплекса — в 2019 году на третьем этаже здания был открыт Центр боевых искусств.