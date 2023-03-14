Бывший зэк убил жителя Карелии и вернулся за решетку

В Сегеже молодой рецидивист совершил новое преступление и ждет суда, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, ночью 12 марта в квартире дома поселка Надвоицы Сегежского района 33-летний мужчина в ходе распития спиртных напитков со знакомым, во время возникшего конфликта из-за высказанных оскорблений, трижды ударил ножом в грудь и живот собутыльника. От полученных ножевых ранений он скончался на месте.



Фото: СУ СК РФ по РК

Задержанному предъявлено обвинение, по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что обвиняемый ранее был судим за совершение имущественных преступлений, отбывал наказание в местах лишения свободы.

В настоящее время следователями выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.