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Бывший зек жестоко избил и ограбил 82-летнюю жительницу Петрозаводска

Новости. Криминал
10:54, 23 Января 2021
фото: © shutterstock.com
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Мужчина зашел в дом пожилой петрозаводчанки, избил ее, сорвал с шеи золотые цепочки и забрал деньги, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 82-летняя местная жительница и рассказала, что ее ограбили в собственной квартире.

Несколько дней назад на пороге ее жилья оказался незнакомец. Он назвался сокамерником её осуждённого к лишению свободы сына. Пенсионерка дверь не открыла. Но тот на следующий день снова явился.

В этот раз пожилая петрозаводчанка все же пригласила гостя на чай. Мужчина начал разговор о деньгах, а затем нанес хозяйке несколько ударов по лицу. Он требовал отдать все личные сбережения. Горожанка объяснила, что денег у неё нет. Этим она еще больше разгневала своего обидчика. Применяя грубую силу, тот сорвал с шеи пенсионерки две золотых цепочки, открыто похитил серьги из того же благородного металла. Затем, ещё раз ударив потерпевшую, визитер обыскал квартиру и обнаружил кошелёк. В нем он обнаружил 8 тысяч рублей и банковские карты - с этим имуществом нападавший сбежал.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Петрозаводска по горячим следам задержали подозреваемого – 28-летнего неоднократно судимого за имущественные преступления жителя города #Суоярви. Покинув квартиру заявительницы, мужчина отправился тратить добытые им денежные средства: катался по городу на такси, посещал продуктовые магазины. Свою вину он признал, добровольно отдал стражам порядка оставшиеся деньги, а также похищенные банковские карты и украшения.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён под стражу в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

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