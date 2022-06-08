Бывшую резиденцию Бориса Ельцина в Карелии переделают в 5-звездочный гостиничный комплекс

Гостиничный комплекс «Шуйская Чупа», созданный на базе бывшей резиденции первого президента России Бориса Ельцина, будет реконструирован.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.

После завершения реконструкции этот объект станет первым в Карелии 5-звездочным гостиничным и СПА-комплексом под названием Cosmos Collection Karelia Resort.

Владелец рассчитывает направить на эти цели 2,5 млрд рублей.

Реконструкцию планируется завершить к 2025 году.