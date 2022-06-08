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Cбер, СберЛизинг и Правительство Карелии договорились о сотрудничестве

Новости. Общество
15:39, 16 Июня 2022
фото: © Сбер

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Стороны договорились о совместной реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», предусмотренного паспортом нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сбер, АО «Сбербанк Лизинг» и Правительство Республики Карелия заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ подписали вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин, генеральный директор СберЛизинга Вячеслав Спиров и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Соглашение будет способствовать привлечению внебюджетных инвестиций, реализации инвестиционных и национальных проектов в сферах промышленного производства, агропромышленного комплекса, лесоперерабатывающего комплекса, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей в Республике Карелия.

«Сбер очень активно сотрудничает с российскими регионами, ведь большинство их жителей являются нашими клиентами. Наше новое соглашение с Республикой Карелия очень многогранно и затрагивает различные сферы жизни региона. Но в числе ключевых приоритетов — модернизация городского общественного транспорта и построение эффективной системы управления им. Мы готовы участвовать в цифровизации этой сферы и разработке цифровых сервисов для пассажиров, консультировать по вопросам финансовой аренды (лизинга) при обновлении и расширении основных фондов и многое другое», — отметил вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин.

«Соглашение, которое мы сегодня подписываем, охватывает различные сферы народного хозяйства Республики Карелия, но особое внимание в нем уделяется сотрудничеству в части развития федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Он входит в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и планируется к реализации до конца 2030 года. Ключевыми задачами нашей совместной работы станут модернизация парка городского транспорта, внедрение централизованных цифровых систем управления, а также развитие цифровых сервисов для пассажиров. Мы также планируем финансировать электротранспорт и сопутствующую ему инфраструктуру, внося свой вклад в вопросы сохранения окружающей среды и следуя нашей ESG-повестке», — добавил генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк

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