Чайка назначил прокурора района в Карелии

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Генпрокурор Юрий Чайка назначил Дмитрия Ольгина прокурором Пряжинского района.
"Приказом Генерального прокурора Российской Федерации младший советник юстиции Ольгин Дмитрий Николаевич назначен на должность прокурора Пряжинского района. Ранее Ольгин Д.Н. работал заместителем прокурора г. Сортавала", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Карелии.
Отметим, что в 2016 году прокурор Пряжинского района Вадим Балабан попался пьяным за рулем. После этого и.о. прокурора стал Богдан Словецкий.
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