Часть аварийного дерева обрушилась в Петрозаводске

Жильцы дома по улице Мелентьевой просят начальников Петрозаводска убрать опасное дерево, которое частично уже начало обрушаться.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» жильцы дома по улице Мелентьевой, 37-а сообщают о частичном обрушении аварийного дерева.

«Уважаемые начальники города П.! Обращаюсь к вам через группу, так как личные сообщения силы не имеют. 14 ноября у нас обрушилась часть аварийного дерева! Обломки очень внушительны! Обошлось без пострадавших. Во избежание трагедий уберите нам это опасное дерево на углу дома», - написали горожане.