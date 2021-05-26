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Часть детского городка на Древлянке в Петрозаводске пойдет под снос

Новости. Общество
08:20, 27 Мая 2021
фото: Администрация Петрозаводска

Один из элементов детской площадки на Березовой аллее будет демонтирован в четверг, сообщили в администрации столицы Карелии.

Сегодня, 27 мая будет снесена часть оборудования детского городка на Березовой аллее. На месте демонтированной шведской стенки «ПКС-Водоканал» проведет работы по устранению повреждения на водопроводных сетях.

Несколько кликов и наш город станет лучше
25.05.2021 11:16

В настоящее время комплекс огорожен сигнальной лентой. Администрация Петрозаводска призывает родителей не пускать детей на шведскую стенку.

Ранее сообщалось, ребенок получил рваную рану ноги после падения с горки в детском городке на Древлянке.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
banan
2021-05-27 10:36:31
Надо разумно организовывать досуг для детей. Если конструкции еще пригодны для эксплуатации - найти им подходящее место установки. Снести и на помойку, а после отрыть котлован на месяц - дело не хитрое.
Juniper59
2021-05-27 09:25:41
Так-то там весь этот "городок" ни к селу ни к городу. На месте ягуара и надо было делать парк с детскими развлечениями. А это убожище, которое нормальный бульвар превращает в чёрт-те что, снести к лешему.
наташка
2021-05-27 09:35:07
Juniper59, у себя в суоярви советуй
наташка
2021-05-27 08:49:49
Протестуны найдут там краснокнижные лишайники и встанут живой цепью. трунов будет бодаться с бульдозером.
btw
2021-05-27 09:42:49
"наташка", сам ты лишайник! кругом следы твоей жизнедеятельности
Гость
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