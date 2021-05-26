Часть детского городка на Древлянке в Петрозаводске пойдет под снос

Один из элементов детской площадки на Березовой аллее будет демонтирован в четверг, сообщили в администрации столицы Карелии.

Сегодня, 27 мая будет снесена часть оборудования детского городка на Березовой аллее. На месте демонтированной шведской стенки «ПКС-Водоканал» проведет работы по устранению повреждения на водопроводных сетях.

В настоящее время комплекс огорожен сигнальной лентой. Администрация Петрозаводска призывает родителей не пускать детей на шведскую стенку.

Ранее сообщалось, ребенок получил рваную рану ноги после падения с горки в детском городке на Древлянке.