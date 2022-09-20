Стало известно, каких медиков в России освободят от мобилизации

В системе плановой и экстренной медпомощи действует "бронь" от частичной мобилизации, пишет "РИА Новости".

В рамках плановой и экстренной медицинской помощи работает система бронирования от частичной мобилизации, цитирует «РИА Новости» слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.



«Плюс мы изменяем несколько подходы к работе ординаторов, которых также привлекают к оказанию медицинской помощи», — заявил Мурашко.



При этом, подчеркнул министр, несмотря на частичную мобилизацию других медицинских специалистов, вся помощь гражданам будет оказана.



Напомним, частиную мобилизацию в России объявили с 21 сентября указом президента Владимира Путина. Она нужна для контроля линии соприкосновения в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации в общей сложности призовут 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.