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Часть работников совхоза в Видлице попадет под сокращение

Новости. Экономика
08:05, 20 Апреля 2020
фото: Районная газета "Олония"/vk.com/gazeta_olonya
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Глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов рассказал коллективу ООО "Видлица Агро" в поселке Видлица Олонецкого района о судьбе предприятия.

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов и глава администрации Олонецкого района Вадим Мурый посетили в минувшие выходные ООО "Видлица Агро", работники которого попросили президента сохранить свое сельхозпредприятие.

"Нам чрезвычайно важно сохранить молочную производственную деятельность в Видлице. Поэтому принято решение приобретения части имущественного актива у ООО "Видлица Агро" государственным совхозом ОАО "Племенное хозяйство "Ильинское"", – цитирует районная газета "Олония" министра.

По информации районки, собственник ООО "Видлица Агро" заверил, что гарантирует обеспечение всех выплат тем, кто неизбежно попадет под сокращение.

Напомним, работники ООО "Видлица АГРО" Олонецкого района обратились в администрацию президента с просьбой помочь сохранить их предприятие и рабочие места. В ближайшее время руководство предприятия планирует вывезти все поголовье (587 голов) в Ленобласть, закрыв в олонецком селе молочную ферму и свиноферму.

Владимир Лабинов подтвердил опасения работников совхоза. По его словам, собственник предприятия Федор Михович, с которым была тяжба по разделу имущества пряжинского хозяйства, приобрел несколько аграрных активов в Ленобласти, куда он сейчас и намерен перевести поголовье скота из соображений экономической целесообразности.

Подробнее о ситуации на предприятии, которому грозит ликвидация, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2020-04-20 12:04:45
Только озера форелью поганить могут, а ни молока, ни мяса произвести никак.
нетюлень
2020-04-20 11:23:49
Долго будет Карелии сниться Шура-гатчинский!
German
2020-04-20 08:26:18
Зачем вообще нужно министерство сельского хозяйства во главе с вице-премьером , если сельского хозяйства в Карелии уже не осталось ?
Гость
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