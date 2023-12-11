Часть районного центра в Карелии осталась без света и воды

Утром 13 декабря часть жителей Пряжи осталась без коммунальных благ из-за аварии.

Как в социальной сети сообщили власти Пряжинского района Карелии, 13 числа произошла коммунальная авария.



Жители южной части поселка Пряжа остались без света. Под оключение попал объект водоснабжения, в связи с чем отключили и холодную воду.



Оперативные службы проинформированы, заявили чиновники. Когда аварию устранят, не сообщается.



Напомним, ранее мы сообщали об отключении холодного водоснабжения в поселке Повенец Медвежьегорского района республики.