Часть районного центра в Карелии осталась без света и воды

Утром 13 декабря часть жителей Пряжи осталась без коммунальных благ из-за аварии.
Как в социальной сети сообщили власти Пряжинского района Карелии, 13 числа произошла коммунальная авария.
Жители южной части поселка Пряжа остались без света. Под оключение попал объект водоснабжения, в связи с чем отключили и холодную воду.
Оперативные службы проинформированы, заявили чиновники. Когда аварию устранят, не сообщается.
Напомним, ранее мы сообщали об отключении холодного водоснабжения в поселке Повенец Медвежьегорского района республики.
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