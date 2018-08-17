Часть улицы Куйбышева закроют для движения автомобилей

В Петрозаводске до конца месяца будет ограничено движение по участку улицы Куйбышева, сообщает городская администрация.

"В период с 20 по 31 августа будет запрещен проезд автомобильного транспорта по участку улицы Куйбышева от улицы Малой Слободской до Неглинской набережной", - отмечается в сообщении.

Причина временного запрета – производство земляных работ.