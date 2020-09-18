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Частица Вечного огня отправилась от стен Кремля на мемориал энергетикам-героям, который откроют в субботу

Новости. Общество
20:49, 18 Сентября 2020
фото: Россети
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Состоялась торжественная церемония по переносу частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве для его последующего зажжения на мемориальном комплексе энергетикам-героям в Туле.

В церемонии участвовали ветеран Великой Отечественной войны, энергетик с 45-летним стажем Владимир Степичев и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский. Символический факел был зажжен в Александровском саду и отправлен в Тулу, где 19 сентября состоится открытие мемориала.

Мемориальный комплекс энергетикам-героям создан по инициативе генерального директора "Россетей" Павла Ливинского и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Открытие приурочено к празднованию Дня Оружейника. Вечный огонь будет зажжен перед обелиском в форме опоры высоковольтной линии электропередачи, который является центральным элементом комплекса.

Торжественная церемония прошла с участием роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Безопасность передачи частицы Вечного огня обеспечивают специалисты АО "МОСГАЗ". Работники газового хозяйства Москвы обслуживают устройство Вечного огня с самого первого дня его зажжения у кремлевских стен.

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