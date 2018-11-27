Частная баня горела вечером в районе Карелии

Пожар произошел 26 ноября в Суоярвском районе в частной бане, сообщили в МЧС Карелии.

В 20.56 пожарно-спасательные подразделения Суоярвского района привлекались для ликвидации пожара в частной бане на ул. Больничной, 23. В 21.08 пожар ликвидирован.

Площадь повреждения – 4 кв м.

Погибших и пострадавших нет. Причины, виновные, ущерб устанавливаются.