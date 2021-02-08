Частного владельца памятника истории в Карелии хотят лишить прав собственности

Администрация Кондопожского района Карелии заинтересована в смене собственника памятника истории – бывших корпусов медеплавильного завода эпохи Петра-I в селе Кончезеро.

Об этом сообщил глава местной администрации Виталий Садовников на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию района.

"Были вопросы, чтобы лишить данного собственника права, поскольку он не ухаживает за памятником истории…Мы обсуждали с нашими предпринимателями, в частности, с клиникой "Кивач", может они могли бы взять этот объект, но пока инициативы нет никакой", - сказал Садовников.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии"