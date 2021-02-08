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Частного владельца памятника истории в Карелии хотят лишить прав собственности

Новости. Общество
15:14, 09 Февраля 2021
фото: Антонина Кябелева/gubdaily.ru
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Администрация Кондопожского района Карелии заинтересована в смене собственника памятника истории – бывших корпусов медеплавильного завода эпохи Петра-I в селе Кончезеро.

Об этом сообщил глава местной администрации Виталий Садовников на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию района.

"Были вопросы, чтобы лишить данного собственника права, поскольку он не ухаживает за памятником истории…Мы обсуждали с нашими предпринимателями, в частности, с клиникой "Кивач", может они могли бы взять этот объект, но пока инициативы нет никакой", - сказал Садовников.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
нетюлень
2021-02-09 16:06:34
Что киру до русской старины - его в Лугу не взяли! Это обидка поважнее гибнущего памятника. Кто ещё хочет обижать, занимайте очередь.
Беня
2021-02-09 16:34:58
нетюлень, тут он иронизирует в моем стиле, но только мрачно :)
кир
2021-02-09 15:33:02
Кому это надо? Самобытным? Нет. Никому не надо. На поддержку малочисленного народа деньги есть, а на память о русской старине их нет и быть не может никогда.
Гость
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