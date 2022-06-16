Частные пляжи собираются создавать в Карелии при поддержке властей

Управление по туризму Карелии рассмотрит заявки представителей бизнеса на получение субсидий для обустройства пляжей у водоемов республики.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в министерстве экономического развития Карелии.

«Уже известно, что существуют три потенциальные заявки на конкурс с проектами по созданию и обустройству пляжей. Проекты, о которых идет речь, не в Петрозаводске. Также предполагается, что доступ на создаваемые пляжи будет бесплатным, а зарабатывать предприниматели смогут на дополнительных услугах», — пояснили в министерстве.

Деньги предпринимателям будут выделяться на условиях софинансирования с их стороны. Размеры субсидий пока не определены.

«Возможно, что заявок с проектами на создание или обустройство пляжей будет больше, но сколько из них станет победителями конкурса, и кто сколько и на какой пляж получит, определять будет конкурсная комиссия», — добавили в министерстве.