Частные пляжи собираются создавать в Карелии при поддержке властей

Управление по туризму Карелии рассмотрит заявки представителей бизнеса на получение субсидий для обустройства пляжей у водоемов республики.
Об этом «Столице на Онего» сообщили в министерстве экономического развития Карелии.
«Уже известно, что существуют три потенциальные заявки на конкурс с проектами по созданию и обустройству пляжей. Проекты, о которых идет речь, не в Петрозаводске. Также предполагается, что доступ на создаваемые пляжи будет бесплатным, а зарабатывать предприниматели смогут на дополнительных услугах», — пояснили в министерстве.
Деньги предпринимателям будут выделяться на условиях софинансирования с их стороны. Размеры субсидий пока не определены.
«Возможно, что заявок с проектами на создание или обустройство пляжей будет больше, но сколько из них станет победителями конкурса, и кто сколько и на какой пляж получит, определять будет конкурсная комиссия», — добавили в министерстве.
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