Частный дом горел в Соломенном

В Петрозаводске пожар произошел в жилом доме №72 по ул. Девятого Января.

По данным ЕДСС, возгорание случилось 23 января в 13.48. В результате повреждены стена и потолок кухни на площади 10 кв.м. Для ликвидации огня привлекались 10 человек и 3 единицы техники.

Причина: аварийный режим работы электрооборудования. Виновный, ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.