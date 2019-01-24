Частный дом горел в Соломенном

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В Петрозаводске пожар произошел в жилом доме №72 по ул. Девятого Января.
По данным ЕДСС, возгорание случилось 23 января в 13.48. В результате повреждены стена и потолок кухни на площади 10 кв.м. Для ликвидации огня привлекались 10 человек и 3 единицы техники.
Причина: аварийный режим работы электрооборудования. Виновный, ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.
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