Частный дом в Карелии тушили 14 человек

Пожар произошел 15 мая в Деревянном, сообщили в МЧС Карелии.

В 14.12 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска в составе 14 человек привлекались для ликвидации пожара в частном доме в с. Деревянное, пер. Набережный,15. В 18.00 пожар ликвидирован.

Подробности пожара неизвестны.

Информация о погибших и пострадавших выясняется.