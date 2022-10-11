Частный деревянный дом сгорел в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Пожарно-спасательная служба Прионежского района ликвидировала пожар в деревянном доме.
Частный деревянный дом сгорел на ул. Рабочей в петрозаводском микрорайоне Соломенное. Об этом сообщили в сообществе «Пожарная часть-75 Соломенное».
Вчера, 16 октября, в 23:18 24 сотрудника пожарной части и 6 единиц техники выехали для ликвидации пожара в частном доме. Полностью справиться с огнем удалось в 2:57. Здание сильно пострадало.
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