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Частный жилой дом загорелся ночью на Перевалке

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08:47, 12 Июля 2020
фото: © Артем Коротаев/ТАСС
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В Петрозаводске ночью 12 июля произошел пожар в частном жилом доме на улице Муезерской.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в 00:19 пожарно-спасательные подразделения  Петрозаводска (12 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме по адресу: г. Петрозаводск, ул. Муезерская д. 28.

В 02:34 пожар был ликвидирован. О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что десантники пожарной службы Карелии поехали спасать от пожаров леса Красноярского края. 

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