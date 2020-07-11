Частный жилой дом загорелся ночью на Перевалке

В Петрозаводске ночью 12 июля произошел пожар в частном жилом доме на улице Муезерской.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в 00:19 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (12 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме по адресу: г. Петрозаводск, ул. Муезерская д. 28.

В 02:34 пожар был ликвидирован. О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что десантники пожарной службы Карелии поехали спасать от пожаров леса Красноярского края.