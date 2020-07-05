Десантники пожарной службы Карелии уехали спасать леса Красноярского края

Специалисты парашютно-десантной пожарной службы Карелии уехали тушить огонь в Красноярский край, сообщили в Минприроды Карелии.

В воскресенье 5 июля 25 специалистов парашютно-десантной пожарной службы Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов были направлены в Красноярский край для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Также для усиления группировки сил и средств пожаротушения направлены специалисты из Архангельска, Вологды и Сыктывкара.

Накануне, 3 июля руководство лесного хозяйства Красноярского края обратилось к министру природных ресурсов и экологии Карелии Алексею Щепину с просьбой оказать содействие в тушении пожаров на территории края. В красноярских лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации. Действует более 100 пожаров на площади 98 тыс. га.

Ситуация с лесными пожарами в Карелии остается под контролем, сил и средств в республике достаточно для оперативного реагирования при тушении лесных пожаров.