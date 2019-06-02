Часы "Луч": популярные модели производителя

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Обзор всех линеек наручных часов марки "Луч". История берарусского бренда.
Наручные часы Минского завода "Луч" хорошо знакомы ценителям качественных хронометров. Они сочетают в себе ключевые качества, привлекающие потребителя: практичность, доступность. Оборудованы они точными механизмами: японскими или швейцарскими, изготавливаются из современных материалов, чем и обусловлена их надёжность. Кроме того, производитель предлагает большой выбор моделей хронометров. Детальнее ассортимент устройств можно посмотреть в интернет-магазине Smirs - https://smirs.com/russian-watches/luch/. Каталог наручных часов "Луч" включает самые популярные коллекции хронометров бренда, в том числе и легендарные однострелочники.
Полувековой опыт и традиции компании
"Луч" – это белорусский бренд, начавший свою историю с 1953 года. На тот момент также открылся Минский часовый завод, на котором и был налажен выпуск фирменных хронометров.
Характерной чертой моделей наручных часов "Луч" является их стойкость к влаге. Они все выдерживают воздействие до 3 АТМ. То есть, с такими хронометрами можно погружаться в воду до глубины 30 м без риска их повреждения. Это особенности делает их удобными в быту. НЕ нужно каждый раз снимать аксессуар, собираясь помыть руки, к примеру.
Первая коллекция наручных часов "Луч" увидела мир в 1956 году. Её популярность среди публики настолько была высока, это послужило толчком для разработки ещё нескольких серий для мужчин и женщин.
Модельный ряд
Наручные часы "Луч" выпускаются в мужском и женском варианте. Каждая линейка включает большое разнообразие моделей. Среди наиболее популярных коллекций производителя:
- "Эго". Включает 4 модели часов в индивидуальном оформлении. Каждая из них обозначена конкретным именем, которое ёмко характеризует изделия: "Пижон", "Магнат", "Брутал", "Джентельмен". Интересной чертой аксессуаров из этой коллекции является прозрачная задняя крышка корпуса, через которую можно наблюдать за работой механизма.
- "Ретро". Классический сдержанный дизайн наделяет устройства из этой коллекции универсальностью. Такие хронометры выгодно подчеркнут деловой образ. Корпус из нержавеющей стали и сапфировое стекло делают эти модели стойкими к внешнему воздействию, царапинам.
- "Однострелочник". Оригинальная модель, ставшая визитной карточкой Минского завода. В этих часах всего лишь 1 стрелка, которая показывает полный диапазон времени: часы, минуты и секунды.
- "Нюд". По другому их ещё называют "голые" часы. Такое обозначение они получили ввиду необычного дизайна. Модели из этой коллекции выполнены в сдержанном оформлении при минимуме деталей. На циферблате нет даже цифр, только обычная шкала, не перегружающая лаконичный дизайн.
Помимо перечисленных коллекций, линейка производителя представлена ещё несколькими: "Волат", "Скорость", "Феникс". Такой широкий модельный ряд – гарантия того, что буквально каждый сможет подобрать наручные часы "Луч" по своему вкусу, как мужчины, так и женщины.
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