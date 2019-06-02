Часы "Луч": популярные модели производителя

Обзор всех линеек наручных часов марки "Луч". История берарусского бренда.

Наручные часы Минского завода "Луч" хорошо знакомы ценителям качественных хронометров. Они сочетают в себе ключевые качества, привлекающие потребителя: практичность, доступность. Оборудованы они точными механизмами: японскими или швейцарскими, изготавливаются из современных материалов, чем и обусловлена их надёжность. Кроме того, производитель предлагает большой выбор моделей хронометров. Детальнее ассортимент устройств можно посмотреть в интернет-магазине Smirs - https://smirs.com/russian-watches/luch/. Каталог наручных часов "Луч" включает самые популярные коллекции хронометров бренда, в том числе и легендарные однострелочники.

Полувековой опыт и традиции компании

"Луч" – это белорусский бренд, начавший свою историю с 1953 года. На тот момент также открылся Минский часовый завод, на котором и был налажен выпуск фирменных хронометров.

Характерной чертой моделей наручных часов "Луч" является их стойкость к влаге. Они все выдерживают воздействие до 3 АТМ. То есть, с такими хронометрами можно погружаться в воду до глубины 30 м без риска их повреждения. Это особенности делает их удобными в быту. НЕ нужно каждый раз снимать аксессуар, собираясь помыть руки, к примеру.

Первая коллекция наручных часов "Луч" увидела мир в 1956 году. Её популярность среди публики настолько была высока, это послужило толчком для разработки ещё нескольких серий для мужчин и женщин.

Модельный ряд

Наручные часы "Луч" выпускаются в мужском и женском варианте. Каждая линейка включает большое разнообразие моделей. Среди наиболее популярных коллекций производителя:

"Эго". Включает 4 модели часов в индивидуальном оформлении. Каждая из них обозначена конкретным именем, которое ёмко характеризует изделия: "Пижон", "Магнат", "Брутал", "Джентельмен". Интересной чертой аксессуаров из этой коллекции является прозрачная задняя крышка корпуса, через которую можно наблюдать за работой механизма. "Ретро". Классический сдержанный дизайн наделяет устройства из этой коллекции универсальностью. Такие хронометры выгодно подчеркнут деловой образ. Корпус из нержавеющей стали и сапфировое стекло делают эти модели стойкими к внешнему воздействию, царапинам. "Однострелочник". Оригинальная модель, ставшая визитной карточкой Минского завода. В этих часах всего лишь 1 стрелка, которая показывает полный диапазон времени: часы, минуты и секунды. "Нюд". По другому их ещё называют "голые" часы. Такое обозначение они получили ввиду необычного дизайна. Модели из этой коллекции выполнены в сдержанном оформлении при минимуме деталей. На циферблате нет даже цифр, только обычная шкала, не перегружающая лаконичный дизайн.

Помимо перечисленных коллекций, линейка производителя представлена ещё несколькими: "Волат", "Скорость", "Феникс". Такой широкий модельный ряд – гарантия того, что буквально каждый сможет подобрать наручные часы "Луч" по своему вкусу, как мужчины, так и женщины.

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