Чеченцы перестанут носить медицинские маски

В Чечне отменили обязательное ношение масок, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска. Об этом информирует РИА Новости.

Чечня снимает ограничения по передвижению через границы республики. Кадыров заявил, что это важно в условиях растущего интереса туристов к региону.

Власти Чечни продолжат держать на контроле ситуацию с COVID-19, медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваемости, пояснил Кадыров.