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Чеченцы перестанут носить медицинские маски

Новости. Общество
19:10, 10 Февраля 2021
фото: © Елена Афонина/ТАСС
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В Чечне отменили обязательное ношение масок, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска. Об этом информирует РИА Новости.

Чечня снимает ограничения по передвижению через границы республики. Кадыров заявил, что это важно в условиях растущего интереса туристов к региону.

Власти Чечни продолжат держать на контроле ситуацию с COVID-19, медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваемости, пояснил Кадыров.

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Комментарии

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nae
2021-02-10 20:13:25
Хотел написАть, а тут уже кир наследил. Тьфу!
кир
2021-02-10 19:21:38
Кадыров Рамзан достоин поддержки. Он за Россию и вместе с ней. Не то, что некоторые самобытные, которые открытым текстом пишут здесь враждебные опусы против страны и президента. А редакция пропускает.
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