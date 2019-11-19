Человека с окровавленными руками задержали в Карелии

Мужчина может быть причастен к преступлению - нанесению ножевых ранений жителю Питкяранты, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Питкяранте сотрудники вневедомственной охраны пришли на помощь человеку с ножевыми ранениями

В воскресенье,17 ноября, около 22.00 поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта – сетевого магазина на улице Пушкина. В помещении обнаружили 46-летнего мужчину с ножевыми ранениями.



Продавцы сообщили, что пострадавший вошел и попросил вызвать врачей и полицию. Нашлись свидетели – они сообщили о странном молодом человеке, которого видели неподалеку: он подозрительно озирался по сторонам и, по мнению очевидцев, был пьян.

При отработке территории на улице Ленина был задержан 24-летний местный житель, его руки и одежда были испачканы кровью. Вел он себя неадекватно: громко ругался, размахивал руками.

Задержанного передали сотрудникам полиции. Проводится проверка.

Ранее росгвардейцы поймали спрятавшегося в гараже злоумышленника.