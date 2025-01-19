Чем грозит продажа банковской карты: в Роскачестве напомнили об уголовной ответственности

В ведомстве рассказали, чем грозит продажа своей банковской карты

Россияне, которые продают собственные банковские карты, могут стать жертвами мошенников и сами попасть под уголовную статью. Об этом в воскресенье, 26 января, рассказали в центре финансовой экспертизы Роскачества, сообщило издание iz.ru .

Как пояснили эксперты центра, предложения продать свою банковскую карту часто встречаются в игровых чатах и разных Telegram-каналах. В среднем цена варьируется от трех до 50 тыс. рублей. Однако зачастую карта оказывается в руках мошенников, которые затем оформляют кредит на ее владельца, либо делают его невольным участником финансовых пирамид и схем по отмыванию денег. Последствия такой сделки могут оказаться весьма плачевными.

«При устройстве на работу служба безопасности организации может выяснить, что человек был вовлечен в мошенническую схему. Это может стать причиной отказа при трудоустройстве. Уголовное дело — самое серьезное последствие», — уточнили в Известиях со ссылкой на «РИА Новости».

Там добавили, что доказать свою непричастность будет нелегко. Если карта была уже продана, в Роскачестве порекомендовали обратиться в банк для ее блокировки, а также сообщить в полицию, объяснив ситуацию и передав известные данные о покупателе.