890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Появились подробности смертельного ДТП на трассе в Карелии
Сегодня 09:19
Экскаватор прошелся по ледовым скульптурам в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО) 3
10.02.2020 19:41
Власти Карелии предлагают гражданам сообщать о пустующих квартирах 4
10.02.2020 16:05
Около 60 орудий лова изъяли у браконьеров из Карелии 1
10.02.2020 18:20

Чем удивил жителей Карелии фестиваль "Гиперборея" в этом году

Новости. Экономика
12:30, 11 Февраля 2020
фото: © "КСМ"
Загрузка...

Как ни странно – настоящей зимней погодой.

Словно по заказу дни подготовки ледовых и снежных скульптур, а также кульминационный день праздника порадовали петрозаводчан морозцем и солнышком.

В этом году на суд зрителей были представлены 30 композиций из снега и льда. Их выполнили команды из Петрозаводска, Кондопоги, Олонца, Костомукши, Архангельска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Королёва, Красноярска, Вологодской, Владимирской, Московской областей, Удмуртии, Казахстана, Узбекистана, Финляндии, Республики Беларусь. Пожалуй, самое широкое представительство за последние годы.

Жюри конкурса отметило традиционно высокий уровень мастерства скульпторов, а благодарные зрители оценили оригинальные идеи. А ведь и правда, каждый год идёшь на "Гиперборею" с предвкушением – ну что ещё мастера придумают, чем удивят на этот раз. И всякий раз убеждаешься – фантазия скульпторов безгранична. Показательно, что многие зрители не могли даже однозначно выбрать своего фаворита и выделяли сразу несколько особенно понравившихся скульптур.

Фестиваль в этом году превратился в яркий зимний карнавал. В костюмах были не только сами организаторы, но и особо креативные гости. Среди них, как обычно, очень много детей. Кстати, гости праздника могли не только созерцать высокое снежно-ледовое искусство, но и сами к нему приобщиться, к примеру, построить крепость из ледяных кирпичей. А после "работы" подкрепиться горячим чаем с пирожками, принять участие в активных играх и сделать фотографии на фоне зимних шедевров.

Вот и мы не отказали себе в удовольствии пройти по набережной с камерой и заснять отдельные эпизоды зимнего праздника. Ведь компания "КСМ" все эти годы является его непосредственным участником – предоставляет организаторам кран для перемещения ледовых и снежных кубов.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
06.02.2020, 17:13
Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске
04.02.2020, 17:15
Стало известно, кто стал жертвами страшной аварии на трассе в Карелии
06.02.2020, 18:17
Правоохранители рассказали, какую взятку дали министру транспорта Карелии

Аналитика

07.02.2020 14:25
Тема недели
Камера вместо квартиры в Испании 11
Один из самых обеспеченных карельских министров Алексей Кайдалов дорого обойдется имиджу республиканской власти.
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Не торговые войны, а торговый мир 1
06.02.2020 09:06
"Все бы отдал, чтобы этого не видеть" 2
05.02.2020 22:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:51
Без политики
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
SELA – это российский бренд одежды с почти тридцатилетней историей.
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 3
06.02.2020 14:54
Акела не промахнулся 13
05.02.2020 15:30
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2020" в Петрозаводске
10.02.2020 07:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»