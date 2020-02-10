Чем удивил жителей Карелии фестиваль "Гиперборея" в этом году

Как ни странно – настоящей зимней погодой.

Словно по заказу дни подготовки ледовых и снежных скульптур, а также кульминационный день праздника порадовали петрозаводчан морозцем и солнышком.

В этом году на суд зрителей были представлены 30 композиций из снега и льда. Их выполнили команды из Петрозаводска, Кондопоги, Олонца, Костомукши, Архангельска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Королёва, Красноярска, Вологодской, Владимирской, Московской областей, Удмуртии, Казахстана, Узбекистана, Финляндии, Республики Беларусь. Пожалуй, самое широкое представительство за последние годы.



Жюри конкурса отметило традиционно высокий уровень мастерства скульпторов, а благодарные зрители оценили оригинальные идеи. А ведь и правда, каждый год идёшь на "Гиперборею" с предвкушением – ну что ещё мастера придумают, чем удивят на этот раз. И всякий раз убеждаешься – фантазия скульпторов безгранична. Показательно, что многие зрители не могли даже однозначно выбрать своего фаворита и выделяли сразу несколько особенно понравившихся скульптур.

Фестиваль в этом году превратился в яркий зимний карнавал. В костюмах были не только сами организаторы, но и особо креативные гости. Среди них, как обычно, очень много детей. Кстати, гости праздника могли не только созерцать высокое снежно-ледовое искусство, но и сами к нему приобщиться, к примеру, построить крепость из ледяных кирпичей. А после "работы" подкрепиться горячим чаем с пирожками, принять участие в активных играх и сделать фотографии на фоне зимних шедевров.

Вот и мы не отказали себе в удовольствии пройти по набережной с камерой и заснять отдельные эпизоды зимнего праздника. Ведь компания "КСМ" все эти годы является его непосредственным участником – предоставляет организаторам кран для перемещения ледовых и снежных кубов.

На правах рекламы