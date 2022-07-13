Чем воняет в Петрозаводске?

Жители и гости Петрозаводска жалуются на невыносимый запах экскрементов в городе, однако власти карельской столицы и коммунальщики не могут обнаружить источник зловония.

В Петрозаводске горожане страдают от тяжелого смрада, который идентифицируют как запах от экскрементов. Люди изливают негатив в посты соцсетей.

«В центре города воняет г… весь вечер!», — гласит одно из таких сообщений. Горожане не понимают, что происходит в карельской столице. Власти обещают разобраться в природе навязчивой вони, но не могут.

При этом центральная часть карельской столицы пострадала от зловония на порядок меньше, нежели отдаленный район Ключевая. Там неприятный запах ощущается горожанам наиболее остро. Ключевской смрад пробрался в городские квартиры и мешает спать хозяевам. Ситуацию усложняет жара, установившаяся в Петрозаводске: люди не могут изгнать зловоние из своих жилищ.

«На Ключевой вонь несусветная просто!!! Невозможно проветрить квартиру, и так духота», — сообщают в соцсети жители карельской столицы.

Как власти ищут источник зловония, какие предположения строят, читайте здесь.