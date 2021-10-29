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Чемодан денег — и вы счастливый обладатель сотовой связи

Новости. Общество
18:41, 29 Октября 2021
фото: © smartik.ru

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Окунулись в историю вместе с компанией Tele2 и узнали, что в этом году в России отмечают 30 лет первому звонку по сотовой связи.

«Эра российской сотовой связи началась в 1991 году. Знаменательная дата — 9 сентября 91-го, когда мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак совершил первый в истории российского Телекома звонок своему коллеге — мэру Сиэтла по мобильному телефону в сети оператора "Дельта Телеком". Это было действительно историческое событие. Сегодня оператор работает под брендом Skylink и входит в структуру Tele2", — рассказал Андрей Зыкин, директор петрозаводского филиала Tele2, вспомнив, как ранее люди ходили на телеграф, чтобы позвонить по межгороду.

Рассказывая о событиях тех лет, когда сотовая связь только появилась в России, Андрей Зыкин вспомнил о нескольких интересных фактах. Например, что первый сотовый телефон весил 5 кг по сравнению с сегодняшними 200-граммовыми смартфонами, которые заменяют и фотокамеру, и плеер, и многое другое. Подключение к сети в 90-е стоило 2000 долларов, а минута разговора — 1 доллар. Позволить себе сотовую связь по тем временам могли только состоятельные люди.

«Если в 91-ом нужен был чемодан денег, чтобы стать счастливым обладателем сотового телефона, то сегодня связь стала доступной всем, а стоимость минуты разговора и мобильного интернета в России – одна из самых низких в мире», — отметил Андрей Зыкин.

Компания Tele2 системно занимается развитием своей сети, чтобы обеспечить своих клиентов быстрым и качественным мобильным интернетом. Вместе с тем, оператор всегда предлагает своим клиентам больше, чем просто связь, развивая сервисы, которые помогают в разных сферах жизни.

В каких районах Карелии благодаря Tele2 жители получили возможность пользоваться мобильной связью и высокоскоростным 4G-интернетом, читайте здесь.

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