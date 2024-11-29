Чемпион Европы и России из Карелии завершил спортивную карьеру

Известный карельский тхэквондист объявил о переходе на тренерскую работу.

Известный карельский тхэквондист, заслуженный мастер спорта России Антон Котков объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщили в карельском Центре спортивной подготовки.

«Антон Котков — участник Олимпийских игр в Токио 2021 года, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы и России. В 2023 году он вошел в число лауреатов Республики Карелия за достижение высоких спортивных результатов и большой вклад в популяризацию тхэквондо», — отметили достижения спортсмена в Центре.

После завершения спортивной карьеры Антон Коков перейден на тренерскую работу.