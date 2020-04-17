Чемпион мира по тхэквондо приглашает жителей Карелии на онлайн-тренировки

Владислав Ларин ежедневно проводит онлайн зарядку для всех желающих, сообщили в Минспорта Карелии.

Уже на протяжении недели известный карельский тхэквондист общается с подписчиками в Instagram и проводит утренние тренировки.

Занятия проходят ежедневно в 7.15. Продолжительность – 20-30 минут. Для тех, кто по каким-то причинам не просыпается так рано, можно посмотреть эфир в записи.

Официальная страница Владислава Ларина в Инстаграм.

Напомним, карельский тхэквондист Владислав Ларин завоевал "серебро" на соревнованиях в Китае.