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Чемпион мира по тхэквондо приглашает жителей Карелии на онлайн-тренировки

Новости. Спорт
17:40, 17 Апреля 2020
фото: © instagram.com/vladislavlarin87
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Владислав Ларин ежедневно проводит онлайн зарядку для всех желающих, сообщили в Минспорта Карелии.

Уже на протяжении недели известный карельский тхэквондист общается с подписчиками в Instagram и проводит утренние тренировки.

Занятия проходят ежедневно в 7.15. Продолжительность – 20-30 минут. Для тех, кто по каким-то причинам не просыпается так рано, можно посмотреть эфир в записи.

Официальная страница Владислава Ларина в Инстаграм.

Напомним, карельский тхэквондист Владислав Ларин завоевал "серебро" на соревнованиях в Китае.

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