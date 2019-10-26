09:28, 26 Октября 2019
Карельский тхэквондист Владислав Ларин завоевал "серебро" на соревнованиях в Китае
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Спортсмен из Петрозаводска занял второе место на VII летних Военных играх под эгидой Международного совета военного спорта CISM.
Владислав Ларин стал серебряным призером в весовой категории свыше 87 кг. Петрозаводчанин приехал в Китайскую Народную Республику в составе сборной Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили в администрации Петрозаводска.
Международные соревнования в городе Ухань (провинция Хубэй) собрали более девяти тысяч спортсменов-военнослужащих из 109 стран. В программе бокс и парашютный спорт, гольф и стрельба, футбол и аэронавигационное пятиборье, тхэквондо и яхтинг. Участники определяют сильнейших в 27 олимпийских и военно-прикладных видах спорта.
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