Карельский тхэквондист Владислав Ларин завоевал "серебро" на соревнованиях в Китае

Спортсмен из Петрозаводска занял второе место на VII летних Военных играх под эгидой Международного совета военного спорта CISM.

Владислав Ларин стал серебряным призером в весовой категории свыше 87 кг. Петрозаводчанин приехал в Китайскую Народную Республику в составе сборной Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили в администрации Петрозаводска.

Международные соревнования в городе Ухань (провинция Хубэй) собрали более девяти тысяч спортсменов-военнослужащих из 109 стран. В программе бокс и парашютный спорт, гольф и стрельба, футбол и аэронавигационное пятиборье, тхэквондо и яхтинг. Участники определяют сильнейших в 27 олимпийских и военно-прикладных видах спорта.