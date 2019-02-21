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Новости. Общество
12:18, 21 Февраля 2019

Чемпионат FIFA и все королевы красоты – 23 февраля в Петрозаводске

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Хотите выиграть футбольный чемпионат, попробовать настоящую мужскую еду и сделать праздничные снимки в брутальной фотозоне?

23 февраля ТРК "ЛОТОС PLAZA" устраивает большой праздник для наших самых сильных и любимых защитников. Сидеть дома? Ни за что – когда тут такая крутая программа.

Игры любят все мужчины вне зависимости от возраста. Так что неизвестно, кто будет больше рад раскрасить макет танка или победить всех в чемпионате FIFA на Xbox – ваш муж или сын. Главное, что развлечений точно хватит на всех.

В ТРК "ЛОТОС PLAZA" организуют дегустацию по-настоящему мужских блюд, брутальную фотозону с макетами оружия и даже пространство виртуальной реальности. А поздравлять мужчин с Днем защитника Отечества будут титулованные карельские красавицы – победительницы престижных конкурсов. Не субботний день, а мечта.

Старт в 14.00 на первом этаже ТРК "ЛОТОС PLAZA". Приходите, чтобы отметить главный мужской праздник вместе с любимыми.

ТРК "ЛОТОС PLAZA" работает для вас на Лесном проспекте, 47-а.
Сайт: lotosplazaptz.ru
ВК: vk.com/lotosplazaptz

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