Чемпионка мира по боксу вызвала Сергея Шнурова на бой

Чемпионка мира по боксу в двух весовых категориях Фируза Шарипова из Казахстана вызвала на бой Сергея Шнурова из-за оскорблений в адрес Волочковой.

"Анастасия Волочкова приходила на мою открытую тренировку перед первым боем и произвела впечатление простого и открытого человека. То, что я читаю о ней в СМИ,не соответствует действительности. Кто пишет о ней гадости, просто не знает, насколько она доброжелательный человек", – пояснила Фируза в Instagram.

По мнению спортсменки, люди должны быть благодарны Анастасии за ее вклад в культуру,а не писать издевательские стихи или копаться в личной жизни, пишет Cosmopolitan.

"Это личная жизнь человека, она имеет полное право делать любые фотографии,Анастасия не маленькая девочка. Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведем несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете свое новое стихотворение", – предложила Шарипова.