Чемпионом России по легкой атлетике стал спортсмен из Петрозаводска

Петрозаводский спортсмен Андрей Лукин завоевал титул чемпиона России по легкой атлетике.

Об этом написал на своей странице Вконтакте министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.



По его словам, в субботу Лукин вступал на чемпионате в Чебоксарах.

«Мастер спорта России международного класса Андрей Лукин стал чемпионом России на дистанции 200 метров. Его результат — 20.78! Поздравляю Андрея и его тренеров Александра Смирнова и Аниту Сигареву с блестящим результатом!», — написал министр.





