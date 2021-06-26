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Чемпионом России по легкой атлетике стал спортсмен из Петрозаводска

Новости. Спорт
09:10, 27 Июня 2021
фото: страница Романа Голубева Вконтакте

Петрозаводский спортсмен Андрей Лукин завоевал титул чемпиона России по легкой атлетике.

Об этом написал на своей странице Вконтакте министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.

По его словам, в субботу Лукин вступал на чемпионате в Чебоксарах.

«Мастер спорта России международного класса Андрей Лукин стал чемпионом России на дистанции 200 метров. Его результат — 20.78! Поздравляю Андрея и его тренеров Александра Смирнова и Аниту Сигареву с блестящим результатом!», — написал министр.


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Комментарии

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медиаюрист
2021-06-27 10:48:10
В чем польза для общества ?
Андрей
2021-06-27 10:09:16
Молодец!
Раньше бы на Олимпиаду попал, а нынче ,кроме 10 нейтральных спортсменов из России,никто не допущен, федерация лёгкой атлетики дисквалифицирована, так стыдно за страну ещё не было!
Гость
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