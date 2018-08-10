" Чепик назвал главную проблему Карелии "

Первый заместитель главы Карелии Александр Чепик считает главной проблемой республики отток населения.

"Главная проблема республики сейчас – это отток населения. У нас не только постоянный демографический отток, у нас уезжает лучшая молодежь. Самые талантливые выпускники едут, как они думают за счастьем, за успехом, но далеко не все из них найдут то, что ищут. И поэтому нам нужно сделать так, чтобы в Карелии люди чувствовали себя комфортно и уверенно", - сказал Александр Чепик в интервью "Республике".

В настоящее время, по его словам, разрабатывается специальная программа с рабочим названием "Я живу в Карелии".

"Мы будем делать дороги. Будем налаживать вопросы ЖКХ. У нас в планах строительство объектов здравоохранения, социальной сферы", - сказал чиновник.

"Я знаю, о чем говорю, один раз я уже этот путь прошел. Из Бурятии каждый год уезжали 12-13 тысяч человек. Сейчас убытия населения нет, наоборот, в последние два года наблюдается приток. Единственный регион Дальнего Востока и Сибири, показавший, по последним данным, прирост — это Бурятия. И в Карелии будет то же самое. Я знаю, как это сделать", - сказал Александр Чепик.