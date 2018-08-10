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Новости. Общество
10:30, 10 Августа 2018

Чепик назвал главную проблему Карелии

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Первый заместитель главы Карелии Александр Чепик считает главной проблемой республики отток населения.

"Главная проблема республики сейчас – это отток населения. У нас не только постоянный демографический отток, у нас уезжает лучшая молодежь. Самые талантливые выпускники едут, как они думают за счастьем, за успехом, но далеко не все из них найдут то, что ищут. И поэтому нам нужно сделать так, чтобы в Карелии люди чувствовали себя комфортно и уверенно", - сказал Александр Чепик в интервью "Республике".

В настоящее время, по его словам, разрабатывается специальная программа с рабочим названием "Я живу в Карелии".

"Мы будем делать дороги. Будем налаживать вопросы ЖКХ. У нас в планах строительство объектов здравоохранения, социальной сферы", - сказал чиновник.

"Я знаю, о чем говорю, один раз я уже этот путь прошел. Из Бурятии каждый год уезжали 12-13 тысяч человек. Сейчас убытия населения нет, наоборот, в последние два года наблюдается приток. Единственный регион Дальнего Востока и Сибири, показавший, по последним данным, прирост — это Бурятия. И в Карелии будет то же самое. Я знаю, как это сделать", - сказал Александр Чепик.

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Комментарии

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Изя
2018-08-10 12:37:53
Негодяй , будем ждать развития, после того как и от нас сбегут эти горе-управленцы .
User
2018-08-10 11:12:12
""Мы будем делать дороги. Будем налаживать вопросы ЖКХ. У нас в планах строительство объектов здравоохранения, социальной сферы", - сказал чиновник.

"Я знаю, о чем говорю, один раз я уже этот путь прошел. Из Бурятии каждый год уезжали 12-13 тысяч человек. Сейчас убытия населения нет, наоборот, в последние два года наблюдается приток"

"Трындеть - не мешки ворочать". Чего же тогда он сбежал из столь динамически развивающегося региона в проблемную Карелию?
Негодяй
2018-08-10 11:59:45
User, немножко не так. Когда эта команда оттуда сбежала, регион начал развиваться.
Инженер Брунс
2018-08-10 11:04:31
может проблема это Чепик?
grigorjev
2018-08-10 11:01:43
Главная проблема - во власти много малограмотных. Фактов уйма. Глава Карелии А. Парфенчиков (номинальный юрист) уличен в незнании и нарушении законов России, Карелии! И окружение - такое же. Хуже другое. О фактах нарушений законов, преступлений в Карелии знают - Президент, Генеральный прокурор и другие высшие деятели. Они до сего дня не пресекли нарушения законов в Карелии. Тогда - преступный сговор на государственном уровне.
однозначно
2018-08-10 10:43:12
Вполне устраивает. Чем меньше людишек, тем тише на речке. Еще бы всяких туристов поменьше шлялось, так вообще было бы просто замечательно.
Кирюха непутёвый
2018-08-10 10:38:49
" Чепик назвал главную проблему Карелии "
Ответ неправильный , Чепик - два . Правильный - " приставы и буряты " . Учи матчасть .
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