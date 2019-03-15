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Новости. Общество
22:00, 15 Марта 2019
фото: pixabay

Через год в России запретят продавать обувь без чипа

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С 1 июля нынешнего года начнется обязательная маркировка обуви, а с 1 февраля 2020 года вводится запрет на производство, импорт, розничную торговлю и оборот немаркированной продукции.

Центр развития перспективных технологий совместно с представителями отрасли, ассоциацией АКОРТ и Национальным обувным союзом подготовил рекомендации по поэтапному внедрению маркировки обуви, а также проект регламента по маркировке остатков продукции, находящихся в обороте на дату начала обязательной маркировки, пишет "Российская газета".

Рекомендации, которые презентовали на международной выставке "Мосшуз", будут направлены в министерство промышленности и торговли РФ.

Напоминается, что с 1 июня 2018 года стартовал пилотный проект по маркировке и прослеживанию обуви. То, что обувь у нас дорогая, но не очень ноская, замечают не только потребители. Как ранее отметили в Минпромторге. В этот объем входят товары, с которых не уплачиваются обязательные платежи. Как правило, эти нарушения взаимосвязаны с нарушением законодательства о безопасности товаров. Проще говоря, ширпотребные ботинки ввозят к нам через границу под видом ветоши, которая практически не облагается налогом.

Маркировка дает возможность оградить рынок от нелегальной продукции, уверены в Минпромторге, поддержать отечественных производителей и законопослушных участников, которые будут защищены от незаконной конкуренции.

Представители бизнеса среди новых преимуществ отмечают создание условий прозрачных взаимоотношений со своими контрагентами, поскольку в системе маркировки фиксируется каждый этап жизненного цикла товара - от момента его ввоза или производства до реализации конечному покупателю.

"Такая прослеживаемость позволит и покупателю быть уверенным в том, что он приобретает легальный товар", - подчеркивают в Минпромторге.

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