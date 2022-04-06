Глава Управления по туризму Карелии заявила о «противостоянии населения» планам властей по горе Воттоваара

Планы властей Карелии организовать охрану и цивилизованный туризм на территории горы Воттоваара наталкиваются на сопротивление части местного населения.

Об этом сообщила руководитель Управления по туризму Карелии Анна Борчикова на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

«По горе „Воттоваара“ ситуация, ну, скажем, не совсем простая. Потому что там на сегодняшний день есть некое противостояние местного населения, которое, я могу достаточно откровенно сказать, на сегодняшний день предоставляет туристические услуги без регистрации, без соответствующего предоставления налогов и всего остального. То есть люди просто ведут незаконную деятельность. При этом при любых попытках навести порядок на горе и на самой территории…начинаются различного рода возражения — так назовем — с привлечением третьих лиц», — сказал Борчикова.

Она напомнила, что в правительстве Карелии обсуждалась идея передать территорию Воттоваары под управление государственной «Дирекции особо охраняемых природных территорий». Предполагалось, что Дирекция возьмет под охрану гору и прилегающую территорию, проведет там благоустройство и будет следить за поведением туристов.

По словам Борчиковой, эти планы натолкнулись на «ряд серьезных, существенных проблем».

«На сегодня одно из решений — это передача данной территории в федеральное пользование, чтобы сделать объект федерального значения. Чтобы не республиканское учреждение осуществляло там мероприятия, а федеральное. В этом направлении работа ведется», — добавила руководитель Управления.