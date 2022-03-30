«Магнит» и «Пятерочка» рассказали властям Карелии, как в магазинах сдерживают цены

Федеральные торговые сети X5 Group и «Тандер» снизили торговую наценку в своих магазинах «Пятерочка» и «Магнит» на территории Карелии.

Об этом представители сетей сообщили на встрече с министром экономического развития и промышленности РК Олегом Ермолаевым.

«Магнит» с 1 марта ограничил наценку примерно на 300 товаров в 27 категориях, входящих в базовую продовольственную корзину — таких как свекла, морковь, капуста, картофель, лук, молоко, творог. Торговая наценка на ряд товаров составляет не более 5%.

«Пятерочка» также ограничила торговую наценку до 5% на 4 категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».

Как сообщили в министерстве, карельские товаропроизводители, поставляющие продукцию в торговые сети, сдерживают свои отпускные цены. Из 35 предприятий Карелии только 7 уведомили о повышении цен.