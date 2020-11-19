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Черный Cadillac, выставленный на продажу приставами, принадлежал экс-главе Карелии

Новости. Общество
13:05, 20 Ноября 2020
фото: © УФССП Карелии
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На автомобиле класса "люкс" до ареста разъезжал экс-глава Карелии, бывший директор музея "Кижи" Андрей Нелидов.

Как стало известно "Столице на Онего", Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии выставило на продажу арестованный Cadillac Escalade EXT, который ранее принадлежал осужденному за взятки Андрею Нелидову.

Находящиеся в собственности экс-главы республики автомобили Cadillac и BMW были арестованы еще в сентябре 2018 года. Судебные приставы изъяли для реализации машины в счет погашения долга. По решению суда Андрей Нелидов был оштрафован на 27,5 млн рублей.

Машины были оценены специалистом и выставлены на продажу. BMW купили сразу, а Cadillac тогда не нашел своего покупателя. Первоначальная стоимость составляла 1 687 000 рублей, сейчас его стоимость — 1 284 000 рублей.

Дебаркадер, на котором плавал Нелидов, продавали в Карелии за 17,5 млн рублей.

Напомним, 2 марта Петрозаводский городской суд приговорил экс-дидектора музея "Кижи" Андрея Нелидова за взятки к 8 годам колонии строгого режима и 27,5 млн рублей штрафа. Также суд постановил лишить его государственной награды. 

Как установил суд, Нелидов при посредничестве Ивана Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял бизнес-леди Татьяне Астратенок возможность торговать на острове Кижи.

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Комментарии

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gaudealis
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Беру, упаковывайте
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