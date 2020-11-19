Приставы в Карелии продают Cadillac должника по сниженной цене

Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии выставило на продажу арестованный автомобиль класса "люкс".

По сообщению пресс-службы Управления, 27 ноября состоятся публичные электронные торги по продаже автомобиля Cadillac Escalade EXT 2012 года выпуска. Торги проводит ООО "Трейд-Групп".

Машина принадлежала петрозаводчанину, которому в качестве наказания за уголовное преступление в 2018 году был назначен штраф в 27,5 млн рублей. Автомобили Cadillac и BMW должника попали под арест приставов после того, как мужчина в 60-дневный срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа штраф не оплатил.

Машины были оценены специалистом и выставлены на продажу. BMW купили сразу, а Cadillac тогда не нашел своего покупателя. Первоначальная стоимость составляла 1 687 000 рублей, сейчас его стоимость — 1 284 000 рублей.

По вопросам приобретения автомобиля, в том числе получения дополнительных сведений о нем, заинтересованные лица могут получить по номеру телефона ООО "Трейд-Групп" (999) 531 54 49.

Ранее Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии опубликовало на своем официальном сайте "прайс-лист" на автомобили, арестованные у жителей республики.