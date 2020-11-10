Объявлена распродажа автомобилей, арестованных судебными приставами Карелии: марки и цены

Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии опубликовало на своем официальном сайте "прайс-лист" на автомобили, арестованные у жителей республики.
В перечне 12 иномарок от бюджетных легковушек до автомобилей премиум-класса и тяжелой техники.
Стоимость самого дешевого лота – 131 тыс. рублей, самых дорогих - 1,3 млн и 1,6 млн рублей.
Часть автомобилей вставлена на торги по ценам на 15 % рыночных.
Подробнее о том, какие автомобили вошли в перечень, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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