Объявлена распродажа автомобилей, арестованных судебными приставами Карелии: марки и цены

Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии опубликовало на своем официальном сайте "прайс-лист" на автомобили, арестованные у жителей республики.

В перечне 12 иномарок от бюджетных легковушек до автомобилей премиум-класса и тяжелой техники.

Стоимость самого дешевого лота – 131 тыс. рублей, самых дорогих - 1,3 млн и 1,6 млн рублей. Часть автомобилей вставлена на торги по ценам на 15 % рыночных. Подробнее о том, какие автомобили вошли в перечень, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".