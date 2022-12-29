«Черный копатель» из Карелии превратил свою квартиру в склад взрывных устройств

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли у жителя Петрозаводска.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, утверждено обвинительное заключение в отношении 41-летнего жителя Петрозаводска, обвиняемого в двух уголовных преступлениях.

По данным следствия, с мая по сентябрь 2021 года мужчина проводил раскопки на территории Карелии. Найденные боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства времен Великой Отечественной войны он хранил в своих квартире и гараже.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий у петрозаводчанина были изъяты 121 патрон к различным видам оружия, 4 взрывных устройства, а также 38 частей взрывных устройств, пригодных к применению по прямому назначению и производству взрыва.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд.