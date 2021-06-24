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«Чертов стул — это не ругательство гастроэнтерологов»: турист восхитился красотой Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 25 Июня 2021
фото: Сергей Курушкин / ВК

Турист из Санкт-Петербурга эмоционально описал свое путешествие в Карелию.

Гость из Санкт-Петербурга Сергей Курушкин заявил, что в Карелии хорошо. На своей странице в соцсети он описал свои эмоции от посещения региона. Туристу в Карелии понравилось.

«В Петрозаводске я впервые попробовал медвежатину, выпил две превосходные ипы, нашел идеальную скамейку, пообщался с таксистом-дагенстанцем, переехавшим в Карелию 30 лет назад („Почему? Из-за женщины, конечно!“), и узнал, что Чертов стул — это скалистое урочище, а не профессиональное ругательство гастроэнтерологов», — рассказал автор поста.

Он также разместил серию фотографий.

 

«Лучший отдых», — заключил гость Карелии.

Ранее сообщалось, что Центр управления регионом создал чат-бот по туристическим местам в Карелии.

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Комментарии

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Os
2021-06-25 08:01:07
Стела Туризм- лучший отдых, оригинальная, конечно.
Гость
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