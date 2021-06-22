Реклама
Прислать новость
Кратковременные дожди, грозы и град идут в Карелию 1
Сегодня 07:15
Стали известны подробности смертельного наезда на пешехода в Петрозаводске 3
Сегодня 12:52
Еще одну дорогу на подъезде к Петрозаводску сделают четырехполосной 3
Сегодня 11:13

Центр управления регионом создал чат-бот по туристическим местам в Карелии

Новости. Общество
16:02, 22 Июня 2021
фото: © Pixabay

ЦУР Карелии совместно с Управлением туризма по РК создали чат-бот по отдыху в республике, который поможет путешественникам сориентироваться в предложениях.

Специалисты отмечают, что за последний год спрос на внутренний туризм в России, по данным Google, вырос на 400%. Карелия, по информации сервиса бронирования, входит в число самых популярных направлений.

Туристы едут в край лесов и озер, в первую очередь, за чистым воздухом, тишиной и возможностью полюбоваться первозданной красотой природы. Гости Карелии могут выехать на рыбалку или сплавиться по бурливой реке Шуя, посетить знаменитый остров Кижи, увидеть шедевры деревянного зодчества или полюбоваться мраморным каньоном в Горном парке «Рускеала».

Направлений для отдыха – множество, гостиниц и гостевых домов – сотни, и выбрать подходящий вариант, находясь далеко от Карелии, не так уж просто. Центр управления регионом республики совместно с региональным управлением по туризму разработал чат-бот, который поможет путешественникам сориентироваться в предложениях и выбрать вариант, который максимально отвечает запросам конкретного человека или компании.

Чтобы воспользоваться программой «Турбазы Карелии | Подбор по параметрам», переходите по ссылке @karelia_turbaza_bot и просто следуйте инструкциям чат-бота. Ответ в виде списка подходящих под ваши запросы мест отдыха поступить через несколько секунд на указанную вами электронную почту.

Весь процесс подробно описан в подготовленном видео https://vk.com/tsur10?w=wall-201493461_605 .

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-06-22 16:22:50
Это ж кто такой умный в ЦУРе обосновался ? На фоне ЦУР правительство просто меркнет )))) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2021, 07:00
Стало известно, сколько человек в Карелии заболели COVID-19 после вакцинации
16.06.2021, 12:18
Организациям Карелии предписано отделить работников без иммунитета к коронавирусу
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
15.06.2021, 18:29
«Это не дискриминация»: учреждениям и организациям в Карелии будут выдавать паспорта коллективного иммунитета
15.06.2021, 06:40
Пока следствие в Петрозаводске ищет виновных в гибели подростков, в том же месте снова купаются (ФОТО, ВИДЕО)

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
Сегодня 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»