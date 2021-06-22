Центр управления регионом создал чат-бот по туристическим местам в Карелии

ЦУР Карелии совместно с Управлением туризма по РК создали чат-бот по отдыху в республике, который поможет путешественникам сориентироваться в предложениях.

Специалисты отмечают, что за последний год спрос на внутренний туризм в России, по данным Google, вырос на 400%. Карелия, по информации сервиса бронирования, входит в число самых популярных направлений.

Туристы едут в край лесов и озер, в первую очередь, за чистым воздухом, тишиной и возможностью полюбоваться первозданной красотой природы. Гости Карелии могут выехать на рыбалку или сплавиться по бурливой реке Шуя, посетить знаменитый остров Кижи, увидеть шедевры деревянного зодчества или полюбоваться мраморным каньоном в Горном парке «Рускеала».

Направлений для отдыха – множество, гостиниц и гостевых домов – сотни, и выбрать подходящий вариант, находясь далеко от Карелии, не так уж просто. Центр управления регионом республики совместно с региональным управлением по туризму разработал чат-бот, который поможет путешественникам сориентироваться в предложениях и выбрать вариант, который максимально отвечает запросам конкретного человека или компании.

Чтобы воспользоваться программой «Турбазы Карелии | Подбор по параметрам», переходите по ссылке @karelia_turbaza_bot и просто следуйте инструкциям чат-бота. Ответ в виде списка подходящих под ваши запросы мест отдыха поступить через несколько секунд на указанную вами электронную почту.

Весь процесс подробно описан в подготовленном видео https://vk.com/tsur10?w=wall-201493461_605 .