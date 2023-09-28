Чертова дюжина водителей превратилась в пешеходов на этих выходных в Петрозаводске

За выходные дни в карельской столице дорожные полицейские отстранили от управления 13 водителей.

В минувший уикенд в Петрозаводске сотрудники ГИБДД отстранили от управления 13 водителей: пять попались нетрезвыми за рулем, восемь ездили без прав.



Автомобилистов ждет административное наказание, их машины отвезли на штрафстоянку.



Городская Госавтоинспекция напоминает, что за пьяную езду и за отказ от медосвидетельствования предусмотрено лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.



За повторное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность: до двух лет колонии.



За вождение без прав предусмотрен административный штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей.



В дорожной полиции призывают горожан сообщать о пьяных автолюбителях по номерам телефонов дежурной группы: 715-900, 78-44-44.







