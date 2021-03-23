Честность сыграла злую шутку с жителем Петрозаводска

Пожилой петрозаводчанин, совершая покупку в интернете, просто перевел деньги мошенникам, не получив никаких гарантий, сообщили в МВД Карелии.

Злоумышленники продолжают обманывать жителей региона. В полицию с заявлением обратился 60-летний петрозаводчанин. Потерпевший хотел приобрести в интернете шины для автомобиля. Нашёл сайт якобы специализированного магазина и оставил заявку. После чего с пенсионером связался "менеджер". Он сообщил, что петрозаводчанин обязан оплатить полную стоимость товара – более 21 тысячи рублей. Деньги мужчина перевёл на продиктованный по телефону счёт и стал ожидать доставки. Однако свой заказ он так и не получил. Попытки связаться с "контрагентом" успехом также не увенчались.

В полицию Петрозаводска обратился также 33-летний петрозаводчанин, сообщив, что неизвестный обманным путём похитил у него 8 тысяч рублей. По словам потерпевшего, на одном из популярных сайтов объявлений он разместил информацию о продаже часов. "Потенциальный покупатель" позвонил и уведомил, что готов внести предоплату за товар. После чего уже в переписке он указал, что живет в Новосибирске, и выслал ссылку якобы для оформления доставки. Мужчина перешёл по ней и ввел там персональные данные, реквизиты банковской карты, а также код-доступа из СМС. Некоторое время он ожидал поступления денег и попытался связаться с "покупателем", но его аккаунт оказался заблокирован. При проверке счёта онлайн он обнаружил пропажу накоплений.

В настоящее время по данным фактам стражи порядка проводят проверки, после которых будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными при совершении сделок через интернет. Тщательно проверяйте сведения о продавцах и не спешите вносить деньги за заказ, не получив гарантий. Никогда не переходите по подозрительным ссылкам, которые вам отправляют якобы для совершения покупки или оформления доставки. Ни в коем случае не вводите на неизвестных ресурсах реквизиты ваших банковских карт, ПИН-коды и пароли из СМС. Если вас просят выполнить вышеуказанные действия, прекратите общение.