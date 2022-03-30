Четверг в Карелии будет немного снежным и дождливым

О погоде на 24 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометценра.

В Петрозаводске 14 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит -1, -3°С, днем потеплеет до +6, +8°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, на севере восточный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный.

Ночью похолодает до -1, -6°С, днем воздух прогреется до +3, +8°C.