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Новости. Криминал
11:53, 20 Августа 2019
фото: © ИТАР-ТАСС

Четверо грабителей ювелирного магазина в Петрозаводске отправлены в колонию

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Петрозаводский городской суд отправил в колонию четырех участников дерзкого ограбления ювелирного магазина в столице Карелии, сообщает республиканская прокуратура.

Согласно материалам дела, 28 октября 2018 года в 19.00 в ювелирный магазин в центре Петрозаводска ворвались двое грабителей в масках, сообщили продавцу что "это ограбление", после чего один из нападавших разбил молотком стеклянную витрину, а второй в этот момент похищал ювелирные изделия, складывая их в сумку.

Само ограбление заняло не больше минуты, после чего нападавшие скрылись с места преступления. Подельник нападавших находился на улице и следил за окружающей обстановкой, четвертый злоумышленник находился в машине у магазина и ожидал соучастников.

Похитив более 100 наименований ювелирных изделий на сумму более 1,5 миллионов рублей, соучастники скрылись.

Личности подозреваемых были установлены и через три недели после ограбления фигуранты были задержаны в Московской области в арендуемой ими квартире, а один из фигурантов был задержан в аэропорту Шереметьево при попытке улететь по месту жительства.

Были изъяты практически все ювелирные изделия, которые обвиняемые не успели продать, подыскивая потенциального покупателя.

К уголовной ответственности привлекались трое фигурантов 23, 27 и 39 лет ранее не судимые и один фигурант 39-летний житель Московской области, являющийся, по версии следствия, организатором. Ранее он был судим два раза за кражи, разбои, вымогательство и умышленное повреждение чужого имущества к 10 годам лишения свободы.

"Суд назначил двум подсудимым наказание в виде 6 лет лишения свободы, еще одному – 7 лет лишения свободы (всем – в исправительной колонии строгого режима). Лидер группировки, с учетом наличия в его действиях особо опасного рецидива, приговорен к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

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Комментарии

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кир
2019-08-20 12:17:28
После тюрьмы они не становятся лучше. Организатор ещё раз доказал. Поэтому типовой сценарий должен быть предельно простым. "Все члены банды были убиты при задержании".
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